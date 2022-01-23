Экс-генсек НАТО призвал не идти на уступки Путину

Бывший генеральный секретарь НАТО Яп де Хоп Схеффер призвал страны Запада не идти на компромисс с Россией в переговорах о безопасности в Европе. Об этом сообщает Financial Times.

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По его словам, нет гарантий, что «аппетиты не вырастут», если уступить требованию не размещать базы НАТО и ударное вооружение у границ России.

«На что бы НАТО ни согласилось, Путин останется тем же Путиным», - заявил Схеффер

Экс-генсек считает, что Россия намерена восстановить СССР и «получить» не только Украину и Грузию, но и другие соседние страны - Белоруссию, Молдавию, Армению. В этом по его мнению, заинтересован Владимир Путин.