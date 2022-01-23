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16 минут назад

Кулеба: Украинцы на десятилетия запомнят отказ ФРГ прислать оружие

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что жители Украины десятки лет будет помнить отказ ФРГ от военных поставок Киеву. Об этом он заявил в интервью DW.

«Украинцы на десятилетия запомнят отказ ФРГ прислать оружие»
Фото: ReutersReuters

«Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине. К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально», — сказал Кулеба.

Кроме того, Киев критикует высказывания высокопоставленных немцев о принадлежности Крыма. Негативное отношение вызывает и то, что Берлин высказывается против отключения России от международной банковской системы SWIFT.

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В частности, Кулеба выразил свое недовольство политикой Германии в Twitter.

«Недавние заявления Германии о невозможности передачи оружия Украине, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности», - заявил Кулеба в Twitter.

Также он полагает, что «нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез» с политикой Киева, разрушают единство западных стран и «поощряют Владимира Путина к новому нападению на Украину».

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Путин,МИД,
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