В США предложили «заморозить» вступление Украины в НАТО на 25 лет

Политический обозреватель газеты The New York Times Росс Даутат призвал США отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет. Об этом он написал в своей статье для издания.

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«Если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период — например, 25 лет… — кажется очень разумной сделкой», - написал он.

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Даутат отметил, что «одна из самых сложных задач в геополитике — выяснить, как провести успешное отступление». Это показали события в Афганистане, когда Белый дом сделал правильный стратегический выбор, однако уход превратился в катастрофическое бегство, которое ударило по президентству Байдена и обнажило американскую некомпетентность.

Эксперт предупреждает, что США «сталкиваются с той же проблемой на Украине».

По его словам, США в свое время как сверхдержава предприняли ряд шагов, чтобы «расширить периметр влияния вглубь России в ближнем зарубежье». В частности, это расширение НАТО за счет включения в него стран бывшего Варшавского договора.

«Само по себе это было рискованным, но в настоящий момент эти обязательства кажутся надежными. Но попытка вывести Украину из орбиты России, приоткрытая дверь для украинцев, которые предпочитали союзы, ориентированные на Запад, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американская мощь была на пике», - заявил американский эксперт.

Он отметил, что «в геополитике благие намерения всегда отстают от реалий».

«Каковы бы ни были ее или наши желания, украинская власть просто никогда не была в состоянии полностью присоединиться к Западу — она слишком слаба экономически, слишком внутренне разобщена и просто находится не в том месте…Наше объятие Киева мягкой силой неспособно противостоять жестким ответным действиям Москвы», - написал Даутат.

Он также отметил, что Украина находится «под неизбежным давлением России», но «не подвергается вторжению», а Германия «часто действует как фактический союзник России».

«На наших союзников по НАТО ложится больше бремени по поддержанию периметра безопасности в Восточной Европе», - заключил обозреватель.