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1 час назад

В двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо произошла стрельба

Интенсивная стрельба была слышна утром 23 января на территории двух военных лагерей в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Об этом в воскресенье сообщает RFI.

В двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо произошла стрельба
Фото: ShutterstockShutterstock

Как стало известно радиостанции, стрельба велась из автоматов и тяжелого оружия в лагере имени генерала Баба Сай и в лагере Сангуле Ламизана. Другие подробности инцидента и данные о пострадавших не уточняются.

Правительство Буркина-Фасо подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией, уточняют местные СМИ.

В конце декабря 2021 года директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что уход французских войск из Мали приведет к росту террористической активности, с которой не смогут справиться самостоятельно совместные силы «Сахельской пятерки», в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

В мире,Происшествия,Петр Ильичев,МИД,
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