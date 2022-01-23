Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции ЛНР

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», — рассказал он.

Было установлено, что военный передал по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.

В конце декабря Луганская народная республика обвинила украинских военных в похищении ополченца. На месте, где находился боец ЛНР, нашли следы крови и сопротивления похитителям.

В середине октября Северодонецкий городской суд Украины арестовал офицера-наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики в СЦКК Андрея Косяка. До этого сообщалось, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК.