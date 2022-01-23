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35 минут назад

В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции диверсантами ВСУ

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что украинские диверсанты похитили сотрудника оборонного ведомства ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинские диверсанты похитили сотрудника Народной милиции ЛНР
Фото: Alexander Rekun/Global Look PressAlexander Rekun/Global Look Press

«Двадцать второго января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги диверсионной группой ВСУ был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», — рассказал он.

Было установлено, что военный передал по радиосвязи сообщение о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.

В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс

В конце декабря Луганская народная республика обвинила украинских военных в похищении ополченца. На месте, где находился боец ЛНР, нашли следы крови и сопротивления похитителям.

В середине октября Северодонецкий городской суд Украины арестовал офицера-наблюдателя самопровозглашенной Луганской народной республики в СЦКК Андрея Косяка. До этого сообщалось, что украинские силовики взяли в плен сотрудника СЦКК.

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