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35 минут назад

Британский «пророссийский лидер» Украины оказался под санкциями Москвы

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев находится в санкционном списке России с 2018 года. Ранее МИД Великобритании предположил его кандидатуру на роль «пророссийского лидера в Киеве». Об этом сообщает портал газеты «Известия» со ссылкой на постановление российского правительства от 25 декабря 2018 года.

Британский «пророссийский лидер» Украины оказался под санкциями Москвы
Фото: Евгений Мураев/FacebookЕвгений Мураев/Facebook

Как пишет издание, в 2018 году в отношении физических и юридических лиц Украины вводили специальные экономические меры. Они предусматривали блокирование бездокументарных ценных бумаг, безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

Мураев подтвердил, что попал под санкции России из-за конфликта с главой политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Он указал, что в России у него и у нескольких членов его семьи заблокированы все счета. Мураев добавил, что не знает, как МИД Великобритании смог предположить его кандидатуру на пост главы «оккупационного правительства».

Ранее МИД Британии обвинил российские спецслужбы в намерении посадить в Киеве «пророссийского лидера». В качестве основного кандидата был назван бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. В МИД РФ британских коллег попросили прекратить провокационную деятельность и «перестать распространять чушь».

В мире,Евгений Мураев,Виктор Медведчук,Верховная Рада,МИД,
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