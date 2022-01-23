Британский «пророссийский лидер» Украины оказался под санкциями Москвы

Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев находится в санкционном списке России с 2018 года. Ранее МИД Великобритании предположил его кандидатуру на роль «пророссийского лидера в Киеве». Об этом сообщает портал газеты «Известия» со ссылкой на постановление российского правительства от 25 декабря 2018 года.

Фото: Евгений Мураев/Facebook Евгений Мураев/Facebook

Как пишет издание, в 2018 году в отношении физических и юридических лиц Украины вводили специальные экономические меры. Они предусматривали блокирование бездокументарных ценных бумаг, безналичных денежных средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы страны.

Мураев подтвердил, что попал под санкции России из-за конфликта с главой политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Он указал, что в России у него и у нескольких членов его семьи заблокированы все счета. Мураев добавил, что не знает, как МИД Великобритании смог предположить его кандидатуру на пост главы «оккупационного правительства».