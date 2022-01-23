Глава Минобороны Британии отправится на переговоры в Москву

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По данным канала, ожидается, что Джонсон поручит Уоллесу принять предложение министра обороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Переговоры могут состояться в ближайшие дни, однако точную дату канал не назвал. Также в сообщении отмечается, что Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как «в высшей степени опасную», ежедневно получая информацию о происходящих там событиях.