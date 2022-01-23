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30 минут назад

Глава Минобороны Британии отправится на переговоры в Москву

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даст указание главе Минобороны Бену Уоллесу отправиться на переговоры в Москву. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Глава Минобороны Британии отправится на переговоры в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, ожидается, что Джонсон поручит Уоллесу принять предложение министра обороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Переговоры могут состояться в ближайшие дни, однако точную дату канал не назвал. Также в сообщении отмечается, что Джонсон расценивает ситуацию на границе с Украиной как «в высшей степени опасную», ежедневно получая информацию о происходящих там событиях.

Ранее МИД Великобритании заявил, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». Кроме того, в британском ведомстве заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, занимавшими руководящие посты при экс-президенте Януковиче. Однако доказательств этим заявлениям британские дипломаты не предоставили.

В мире,Армия,Бен Уоллес,Борис Джонсон,Сергей Шойгу,Министерство обороны,МИД,
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