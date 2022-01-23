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13 минут назад

Британия обвинила Москву в планах посадить в Киеве «пророссийского лидера»

МИД Великобритании обвинил спецслужбы России в намерении посадить в Киеве «пророссийского лидера». В качестве кандидата на эту роль указан бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. При этом никаких доказательств своей позиции МИД Великобритании не представил. Об этом пишут РИА Новости.

Британия обвинила Москву в планах посадить в Киеве «пророссийского лидера»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Британия также обвиняет четверых бывших высокопоставленных представителей правительства Украины, в том числе экс-премьера Николая Азарова, в связях с теми, кто в России «планирует нападение на Украину».

Заявление сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о том, что Запад готовит информационные и военные провокации по украинской тематике.

Кроме того в МИД Великобритании заявили, что спецслужбы России поддерживают связи с некоторыми бывшими украинскими политиками. Глава МИД Британии Лиза Трасс указала, что эта информация вносит ясность относительно деятельности России, «направленной на подрыв Украины». Она подчеркнула, что любое вторжение Россией на территорию Украины будет «крупной стратегической ошибкой с серьезными издержками».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ожидает военных и информационных провокаций от США и Украины накануне Олимпиады в Пекине.

В мире,Евгений Мураев,Николай Азаров,Мария Захарова,Верховная Рада,Правительство Украины,МИД,РИА Новости,
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