Посол Украины: слова главкома ВМС ФРГ о Крыме повергли в глубокий шок

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник приветствовал отставку командующего ВМС ФРГ, вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха, который ранее заявил, что Крым не станет частью Украины. Об этом пишет издание Die Welt.
«Мы приветствуем тот факт, что Шёнбах подал в отставку», — сказал Мельник.
Посол также посоветовал кабмину ФРГ скорректировать дальнейшую политику, так как инцидент оставил «кучу осколков».
По его мнению, заявления Шёнбаха «повергли всю украинскую общественность в глубокий шок».
Ранее издание Bild сообщало, что Кай-Ахим Шёнбах подал в отставку после высказывания о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Позднее он подтвердил это.
Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.
Позднее он объяснил, что это было его частное мнение.
В Минобороны ФРГ заявили, что не разделяют мнения Шёнбаха о Крыме. В МИД Украины вызвали посла ФРГ после высказываний главнокомандующего ВМС.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.