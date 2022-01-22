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25 минут назад

Псаки перепутала Байдена и Обаму

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в интервью американскому телеканалу ABC оговорилась, заявив, что рада работать на бывшего президента США Барака Обаму. Фрагмент интервью опубликовала The Daily Mail.

Псаки перепутала Байдена и Обаму
Фото: ReutersReuters

«Я не знаю, когда я уйду. Это честь для меня, мне нравится работать на президента Оба... Байдена», — сказала Псаки, когда ее спросили, не собирается ли она уйти в отставку.

Она долгое время была пресс-секретарем Обамы — с 2008 года, когда 44-й американский президент еще был сенатором от штата Иллинойс. В 2011-м Псаки перешла работать в компанию Global Strategy Group, но в 2012-м вновь стала пресс-секретарем Обамы — на время президентской компании.

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В 2013 году Псаки была назначена официальным представителем Государственного департамента Соединенных Штатов.

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