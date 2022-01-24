"Сыворотка правды": Порошенко символично оговорился в Раде

Бывший президент Украины Петр Порошенко оговорился во время выступления в Верховной раде , на заседании согласительного совета в качестве сопредседателя фракции "Европейская солидарность". Видео с его речью распространилось в сети.

"Уважаемые друзья, я еще раз акцентирую - мы за единство на словах, а не на деле", - заявил политик, не заметив собственной оговорки.

Раннее Порошенко после того, как президент Украины Владимир Зеленский запретил ему покидать страну, заявил, что Зеленский "вместо борьбы" с российским руководителем Владимиром Путиным "борется" с ним. До этого экс-президент заявил, что не будет другом Зеленского, однако призвал его объединиться, чтобы спасти Украину. На прошлой неделе суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Его обязали сдать паспорта для выезда за границу. Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать Порошенко.