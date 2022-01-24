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17 минут назад

Порошенко оговорился в Раде и сказал, что он выступает за единство "на словах, а не на деле"

Бывший президент Украины Петр Порошенко оговорился во время выступления в Верховной раде, на заседании согласительного совета в качестве сопредседателя фракции "Европейская солидарность". Видео с его речью распространилось в сети.

"Сыворотка правды": Порошенко символично оговорился в Раде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Уважаемые друзья, я еще раз акцентирую - мы за единство на словах, а не на деле", - заявил политик, не заметив собственной оговорки.

В интернете комментаторы задались вопросом, не вколол ли экс-президент себе "сыворотку правды".

Раннее Порошенко после того, как президент Украины Владимир Зеленский запретил ему покидать страну, заявил, что Зеленский "вместо борьбы" с российским руководителем Владимиром Путиным "борется" с ним. До этого экс-президент заявил, что не будет другом Зеленского, однако призвал его объединиться, чтобы спасти Украину. На прошлой неделе суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Его обязали сдать паспорта для выезда за границу. Суд не удовлетворил просьбу стороны обвинения арестовать Порошенко.

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