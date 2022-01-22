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1 час назад

В ДНР заявили о присутствии ЧВК в Донбассе

Бойцы иностранных частных военных компаний (XDR) дислоцируются близ линии разграничения в Донбассе. О появлении таких данных в эфире программы «Соловьёв Live» на YouTube рассказал глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. При этом он признал, что официального подтверждения этой информации нет.

В ДНР заявили о присутствии ЧВК в Донбассе
Фото: News.ruNews.ru

Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет, — сказал Пушилин.

Он также сообщил, что у линии разграничения наблюдается присутствие около 120 тысяч украинских военных. Также туда постоянно поступает военная техника.

То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны, — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трёх с половиной, — рассказал он.

По мнению Пушилина, существует вероятность, что Киев решит устроить провокации на промышленных объектах в Донбассе. При этом он подчеркнул, что непризнанная республика, «вопреки истерике в западных СМИ», сама наступления не готовит.

Ранее депутаты думской фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

В мире,Денис Пушилин,Вячеслав Володин,Владимир Путин,КПРФ,Госдума,
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