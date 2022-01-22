В ДНР заявили о присутствии ЧВК в Донбассе

Бойцы иностранных частных военных компаний (XDR) дислоцируются близ линии разграничения в Донбассе. О появлении таких данных в эфире программы «Соловьёв Live» на YouTube рассказал глава непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. При этом он признал, что официального подтверждения этой информации нет.

Официальной информации нет, но скажем тоже: присутствуют. То есть разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации, то и есть и количественного, у меня нет, — сказал Пушилин.

Он также сообщил, что у линии разграничения наблюдается присутствие около 120 тысяч украинских военных. Также туда постоянно поступает военная техника.

То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны, — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трёх с половиной, — рассказал он.

По мнению Пушилина, существует вероятность, что Киев решит устроить провокации на промышленных объектах в Донбассе. При этом он подчеркнул, что непризнанная республика, «вопреки истерике в западных СМИ», сама наступления не готовит.