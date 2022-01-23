Берлускони положили в больницу

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони проходит плановое обследование в больнице "Сан-Раффаэле" в Милане. Об этом в воскресенье сообщила газета Il Messaggero.

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Днем ранее 85-летний политик, претендовавший на пост главы государства, снял свою кандидатуру. Он не участвовал лично в видеоконференции с союзниками по правоцентристской коалиции, на которой было обнародовано его заявление о том, что он просит не голосовать за него на президентских выборах.

Как полагают некоторые наблюдатели, состояние здоровья Берлускони, который полтора года назад переболел ковидом, могло стать причиной его отказа от притязаний на пост главы государства. Голосование по кандидатуре на пост президента Италии должно начаться 24 января на совместном заседании двух палат парламента.