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27 минут назад

В МИД Украины вызвали посла ФРГ

В МИД Украины вызвали посла ФРГ в стране Анку Фельдгузен после высказываний командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха о принадлежности Крымского полуострова и из-за позиции немецких властей по поводу непредоставления Киеву оружия.

В МИД Украины вызвали посла ФРГ из-за заявления про Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отмечена категорическая неприемлемость высказываний командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шёнбаха, в частности о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины и что наше государство не может отвечать критериям членства в НАТО», — говорится в заявлении ведомства.

В украинском МИД также выразили разочарование позицией властей Германии о непредоставлении Киеву оружия. Киев надеется на дальнейшую более проактивную позицию ФРГ в поддержке Украины и вопросах усиления обороноспособности страны перед лицом «российской угрозы».

Ранее глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины.

Кроме того, Германия заблокировала передачу Украине артиллерии своего производства эстонскими властями.

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Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

В мире,Владимир Путин,НАТО,МИД,
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