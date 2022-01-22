Зеленский пообещал скорое возвращение Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым «очень скоро, не через века» вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно – восьмой год подряд. Я знаю, мы точно будем вместе. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно», - заявил Зеленский.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами развязанного конфликта стали 13 тысяч человек.

22 января на Украине отмечают так называемый «День соборности» - в 1919 году на землях Австро-Венгрии и России были образованы самопровозглашенные ЗУНР и УНР. Позднее эти территории, просуществовавшие короткое время, вошли в состав СССР и Польши.

Нынешняя киевская историография считает, что в 1919 году произошел акт объединения, когда «соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины».