Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым «очень скоро, не через века» вернутся в ее состав и тогда будет провозглашен Акт об объединении с этими территориями. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И к сожалению, уже очень давно – восьмой год подряд. Я знаю, мы точно будем вместе. И в Донецке, и в Крыму мы обязательно провозгласим новый Акт объединения и будем отмечать это ежегодно», - заявил Зеленский.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами развязанного конфликта стали 13 тысяч человек.
22 января на Украине отмечают так называемый «День соборности» - в 1919 году на землях Австро-Венгрии и России были образованы самопровозглашенные ЗУНР и УНР. Позднее эти территории, просуществовавшие короткое время, вошли в состав СССР и Польши.
Нынешняя киевская историография считает, что в 1919 году произошел акт объединения, когда «соединились оторванные столетиями друг от друга части Украины».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разочарован позицией Берлина, поскольку немцы не намерены передавать Киеву оружие, и считают, что Крым навсегда принадлежит России.