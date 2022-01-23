ТЦ «Калита» на юго-западе Москвы грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Торговый центр «Калита» в Ясенево могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против коронавирусной инфекции. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Харламов.

«Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом центре «Калита», который расположен по адресу: Новоясеневский проспект, д. 7. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением. Администрацией торгово-развлекательного центра не были приняты исчерпывающие меры по организации соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - пояснил Андрей Харламов.