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48 минут назад

Космонавт допустил разрыв сотрудничества России и США на МКС

В интервью радиостанции «Говорит Москва» летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал о своем отношении к ситуации с невыдачей американской визы Николаю Чубу. По его мнению, на сферу науки слишком активно стала влиять политика.

Космонавт допустил разрыв сотрудничества России и США на МКС
Фото: NASA / РоскосмосNASA / Роскосмос

«Здесь только негативная оценка. Всё это в космос перевалилось. Глупость полная. До сих пор МКС была островком вне политики. Сейчас американцы и туда уже политику свою суют. Это плохо и прискорбно», - сказал Корниенко.

Корниенко полагает, что не может решать, стоит или нет принимать ответные шаги, но если бы у него была возможность, он дал бы симметричный ответ.

Кроме того, космонавт не исключает вероятности полного прекращения сотрудничества России и США на космической станции. По его мнению, «станция летает уже 23 года, близко к пределу. На фоне нынешней политической напряжённости, наверное, такого момента исключать нельзя».

Ранее «Роскосмос» отреагировал на отказ космонавту в выдаче визы. В госкорпорации заявили, что такое решение американской стороны ставит под вопрос безопасность миссии Николая Чуба.

Глава организации Дмитрий Рогозин, в свою очередь, сообщил в своем Telegram-канале, что направил главе NASA Биллу Нельсону запрос по поводу этой ситуации.

В мире,Билл Нельсон,Михаил Корниенко,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,NASA,Радиостанция "Говорит Москва",
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