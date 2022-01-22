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47 минут назад

В «Роскосмосе» заявили об угрозе безопасности на МКС из-за США

Безопасность миссии космонавта из России Николая Чуба на Международной космической станции поставлена под вопрос вследствие отказа со стороны США в выдаче ему визы. Об этом рассказали ТАСС в «Роскосмосе».

В «Роскосмосе» заявили об угрозе безопасности на МКС из-за США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возникшая ситуация ставит под вопрос саму безопасность пребывания российского космонавта на МКС и безопасность американского сегмента станции в связи с неподготовленностью российского космонавта в случае нештатной ситуации», - говорится в сообщении госкорпорации.

В «Роскосмосе» заверили, что экипаж, не прошедший соответствующую подготовку, в космос никто не отправит. В итоге, «возникает вопрос как минимум с изменением графика тренировок Николая Чуба к предстоящему на весну 2023 года полету». Даже в том случае, если проблема получения визы будет экстренно решена, всю программу подготовки придется пересмотреть заново.

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В госкорпорации уточнили, что виза США необходима Николаю Чубу для первой сессии по знакомству с особенностями американского сегмента космической станции.

«Без лекций и практических занятий на макете американского сегмента, знакомства с работой его систем, понимания взаимодействия систем американского и российского сегмента, а также прохождения курса по действиям в аварийной ситуации в принципе невозможен полет в космос», - рассказали в «Роскосмосе».

Ранее американские власти без объяснения причин не выдали визу космонавту из России Николаю Чубу. Планировалось, что он направится в США для тренировок в специальном центре.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин утром 22 января отреагировал на ситуацию как в Twitter, так и в Телеграм. Он заявил, что «то, что власти США сделали с въездной визой нашего космонавта - опасный прецедент для сотрудничества на Международной космической станции».

В мире,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,ИТАР-ТАСС,
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