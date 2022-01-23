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1 час назад

В Мали убили французского военного при обстреле военной базы

В Мали погиб французский военнослужащий, принимавший участие в операции «Бархан», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

В Мали убили французского военного при обстреле военной базы
Фото: Benoit Tessier/ReutersBenoit Tessier/Reuters

Военный 54-го артиллерийского полка «погиб в результате минометного обстрела французской военной базы в Гао» на юго-востоке страны, который произошел 22 января. Еще девять французских военных получили ранения.

Франция проводит военную операцию «Бархан» с 2014 года с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала продолжением французской операции «Сервал», которая проводилась с 2013 по 2014 год в Мали.

В сентябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что власти Мали обратились к российской частной военной компании после того, как Франция решила существенно сократить свой воинский контингент в этой стране. Его слова подтвердил премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга.

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