США готовят экстренную эвакуацию граждан из Украины

Американское посольство в Киеве попросило Госдепартамент США разрешить всем представителям неосновного персонала и их семьям уехать, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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Как ожидается, Вашингтон начнет эвакуацию на предстоящей неделе. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил вопрос с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сообщил ему, что эвакуация будет «чрезмерной реакцией».

В настоящее время Соединенные Штаты обдумывают, следует ли эвакуировать членов семей американских дипломатов на Украине на фоне эскалации вокруг Украины.

«Посольство США в Киеве сегодня попросило госдепартамент разрешить уехать неосновному персоналу и семьям из посольства. США проинформировали Украину, что, скорее всего, начнут эвакуацию на следующей неделе», — пишет Bloomberg.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США обладают информацией о том, что Россия вела подготовку по эвакуации семей российских дипломатов из Украины. По данным американской стороны, Россия планировала провести эвакуацию в конце декабря — начале января. Она добавила, что Вашингтон не имеет оценки этих действий.