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16 минут назад

США призвали исключить Россию из ОБСЕ

Экс-посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в издании Foreign Policy призвал исключить Россию и Белоруссию из организации в связи с ситуацией вокруг Украины.

США призвали исключить Россию из ОБСЕ
Фото: ReutersReuters

Иначе, по его мнению, американским властям необходимо прекратить финансирование ОБСЕ.

«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — написал политик.

По словам бывшего посла, если страны организации не исключат Москву и «ее сателлита Белоруссию», Вашингтону не следует финансировать ОБСЕ. Гилмор считает, что «традиционно нейтральные» Швеция и Финляндия теперь осознают, что им грозит подчинение другому государству.

«Самое время Штатам агрессивно вербовать эти две страны, чтобы они стали частью НАТО», — отметил бывший посол.

Напомним, в палату представителей США внесен очередной проект закона с санкциями против России, сообщает пресс-служба международного комитета. В документе идет речь об ограничительных мерах против российского проекта «Северный поток — 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтах, госдолга России, лично президента Владимира Путина и других представителей руководства страны.

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