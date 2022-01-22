США призвали исключить Россию из ОБСЕ

«Следует принять меры по исключению России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ поддерживает принципы Хельсинских соглашений, среди них — принцип, согласно которому ни одна страна не нападет на другую через признанные границы», — написал политик.

По словам бывшего посла, если страны организации не исключат Москву и «ее сателлита Белоруссию», Вашингтону не следует финансировать ОБСЕ. Гилмор считает, что «традиционно нейтральные» Швеция и Финляндия теперь осознают, что им грозит подчинение другому государству.