В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
24 минуты назад

Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за COVID-19

Карнавал в двух крупных городах Бразилии - Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу - перенесен, сообщает портал G1. Решение было принято на виртуальной встрече мэров и министров здравоохранения двух городов.

Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за COVID-19
Фото: ReutersReuters

Градоначальники перенесли парад школ самбы - ключевое событие карнавала.

"Мэры Рикарду Нуньес и Эдуардо Паес совместно объявили, что парад школ самбы двух городов, который назначен на февраль, перенесли на длинные праздники... которые начинаются 21 апреля", - говорится в сообщении.

Накануне Бразилия побила рекорд количеству известных случаев COVID-19, выявленных за сутки. По последним данным, в стране зарегистрировано 622 647 смертей и 23 757 741 зарегистрированный случай заболевания. Карнавал в Рио-де-Жанейро проводится ежегодно и длится пять дней: с пятницы по вторник перед Великим постом.

Ранее иммунолог назвал реальное возможное число больных COVID-19

Последние новости
В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители