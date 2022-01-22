Европа отказалась оплачивать Литве забор на границе с Белоруссией

Комиссар внутренних дел Еврокомиссии Илва Йоханссон раскритиковала практику Литвы по выдворению мигрантов и отказала в оплате строительства забора на границе Литвы и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Выступая на «Конференции по управлению границами» в Литве, она согласилась, что страны ЕС вправе укреплять свои границы за свой счет.

«Финансирование заборов и проволочных заграждений — это не наша позиция», — отметила чиновница.

Также Йоханссон назвала «определенно незаконной» практику Литвы по выдворению мигрантов. Еврокомиссар указала, что люди имеют право просить убежище.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая 2021 года. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Власти европейских государств полагают, что за организацией перевозок стоит Минск, который использует своего национального туроператора «Центркурорт», чтобы спровоцировать миграционный кризис и оказать политическое давление на Брюссель.