Украинские военные назвали британцам сроки «вторжения России»

Россия может начать военную операцию на Украине в течение месяца. Об этом делегации британских депутатов, совершивших визит в Незалежную, заявили представители военного командования страны, передает Guardian со ссылкой на члена оппозиционной Лейбористской партии Криса Брайанта.

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По данным издания, парламентарии Великобритании посетили украинскую линию фронта на востоке страны, подойдя на расстояние 100 метров к позициям «пророссийских сепаратистов» в Авдеевке.

Брайант отметил, что во время поездки у британской делегации сложилось впечатление, что «вторжение дорого обойдется России с точки зрения человеческих потерь».

«Украинцы выглядят стоически решительно», — добавил парламентарий.

По его словам, представители военного командования Украины полагают, что у России «четырехнедельное окно для начала военной операции». При этом Брайант подчеркнул, что полномасштабное вторжение потребует от РФ удвоить численность своих войск на границах Незалежной.

«Мы были полностью едины во мнении, что российская агрессия не может иметь своего дня», — подытожил парламентарий.