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48 минут назад

Порошенко призвал Зеленского объединиться

Украине необходимо объединиться перед «внешней угрозой», заявил экс-президент страны Петр Порошенко.

Порошенко призвал Зеленского объединиться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Порошенко сказал, что они с Зеленским «точно» не будут «друзьями».

«Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».

Экс-президент страны сказал, что «первый за единство». Он считает, что недооценка угрозы – «это тоже преступление». Порошенко заявил, что не желает «никого пугать», но для «спасения» Украины необходимо объединиться. По его словам, «Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда она объединенная». Он добавил, что «тут не нужно слов, нужны действия».

Порошенко возмутился тем, что Зеленский «обратился к народу Украины, как к зрителям «Папика» или «Сватов». Он потребовал «уважать народ Украины» и «не разговаривать» с украинцами «как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду».

По словам Порошенко, в 2022 году не состоялось ни одного заседания Совета национальной безопасности и обороны, поскольку этот орган превратился в инструмент пиара. Экс-глава государства предложил собрать и внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов, передает РИА «Новости».

Напомним, заявления президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации уже спровоцировали панику в Харькове. Киев и страны Запада считают, что Россия готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В понедельник он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.

В мире,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,ФСИН,Верховная Рада,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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