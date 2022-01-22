Порошенко призвал Зеленского объединиться

Украине необходимо объединиться перед «внешней угрозой», заявил экс-президент страны Петр Порошенко.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Порошенко сказал, что они с Зеленским «точно» не будут «друзьями».

«Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Украина 24».

Экс-президент страны сказал, что «первый за единство». Он считает, что недооценка угрозы – «это тоже преступление». Порошенко заявил, что не желает «никого пугать», но для «спасения» Украины необходимо объединиться. По его словам, «Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда, когда она объединенная». Он добавил, что «тут не нужно слов, нужны действия».

Порошенко возмутился тем, что Зеленский «обратился к народу Украины, как к зрителям «Папика» или «Сватов». Он потребовал «уважать народ Украины» и «не разговаривать» с украинцами «как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду».

По словам Порошенко, в 2022 году не состоялось ни одного заседания Совета национальной безопасности и обороны, поскольку этот орган превратился в инструмент пиара. Экс-глава государства предложил собрать и внеочередное заседание Верховной рады и принять изменения в госбюджет, чтобы перераспределить средства для накопления стратегических резервов, передает РИА «Новости».