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35 минут назад

Молдавия начала изучать возможность «вторжения» России на Украину из ПМР

У Кишинева нет информации об угрозе «вторжения» расквартированных в Приднестровье российских войск на Украину, но власти Молдавии изучают возможность такого сценария, сообщила президент Молдавии Майя Санду.

Молдавия начала изучать возможность «вторжения» России на Украину из ПМР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санду, комментируя сообщения в украинских СМИ об угрозе исходящей от российских военных, заявила, что власти Молдавии «очень серьезно следят за ситуацией». По ее словам, «сейчас нет причин для беспокойства». «Они есть из-за присутствия войск, но за последние дни и недели ничего не было замечено. Это не значит, что ситуация не может измениться, поэтому мы сохраняем бдительность», – приводит слова Санду ТАСС со ссылкой на ProTV.

Президент Молдавии сообщила, что силовики изучают возможные военные сценарии вокруг Украины, в том числе и включающий нападение со стороны Приднестровья. При этом Кишинев продолжает настаивать на выводе российских сил, которые охраняют склады в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свезенных туда после вывода советских войск из европейских стран.

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Санду также заявила, что «с Россией ведется сложный, но необходимый диалог», в «повестке много вопросов». В частности, обсуждается «проблема вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне», есть «проблемы экономического характера», передает РИА «Новости».

Она отметила, что хотела бы избавиться от торговых барьеров, с которыми сталкиваются молдавским экспортеры. Также Молдавия беспокоится о социальной защите своих граждан, которые работают в России. Санду подчеркнула, что Молдавия сотрудничает с Россией на разных уровнях, уделяя особое внимание решению приднестровского конфликта.

В мире,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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