Новый более заразный вариант омикрона выявили в Британии

В Великобритании выявили новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2. На данный момент в стране зафиксировали 426 случаев заражения им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании.

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Отмечается, что первый случай инфицирования ВА.2 выявили в стране 6 декабря 2021 года. Больше всего на сегодняшний день пациентов с новым подвидом омикрон-штамма зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии.

ВА.2 в стране присвоили статус «изучаемого варианта». Если в ближайшее время рост заболеваемости продолжится, то штамм могут классифицировать как «вызывающий беспокойство».

«Вирусам свойственно эволюционировать и мутировать, поэтому мы ожидали, что в течение пандемии будут появляться новые варианты. Наше продолжающееся геномное наблюдение позволяет нам определять их и оценить степень их значимости», — говорится в сообщении Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании, которое приводит ТАСС.