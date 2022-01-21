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17 минут назад

Новый более заразный вариант омикрона выявили в Британии

В Великобритании выявили новый подвид омикрон-штамма коронавируса BA.2. На данный момент в стране зафиксировали 426 случаев заражения им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании.

Новый более заразный вариант омикрона выявили в Британии
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что первый случай инфицирования ВА.2 выявили в стране 6 декабря 2021 года. Больше всего на сегодняшний день пациентов с новым подвидом омикрон-штамма зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке Англии.

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ВА.2 в стране присвоили статус «изучаемого варианта». Если в ближайшее время рост заболеваемости продолжится, то штамм могут классифицировать как «вызывающий беспокойство».

«Вирусам свойственно эволюционировать и мутировать, поэтому мы ожидали, что в течение пандемии будут появляться новые варианты. Наше продолжающееся геномное наблюдение позволяет нам определять их и оценить степень их значимости», — говорится в сообщении Агентства по безопасности в области здравоохранения Великобритании, которое приводит ТАСС.

Всего, по данным властей Соединенного Королевства, BA.2 выявили уже в 40 странах, общее число заражений им в мире превысило восемь тысяч случаев. Место происхождения штамма остается неизвестным.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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