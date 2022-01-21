Имя Терешковой решили стереть с карты Украины

В двух украинских селах переименовали улицы, названные именем первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой . Как пишет украинское издание «Левый берег» со ссылкой на Талалаевский сельский совет, речь идет о населенных пунктах Безугловка и Куриловка Черниговской области.

«Местные депутаты единогласно приняли решение о смене названий, так как ранее с таким запросом к ним якобы обратились местные жители. <…> Как уточняется, теперь улицы переименованы в Пашковскую и Квитневу», — сообщает Life.

Украинские чиновники заявили, что название улиц имени Терешковой попадают под действие закона о декоммунизации. Он предполагает, в числе прочего, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Например, в рамках данного закона Днепропетровск был переименован Днепр, а Кировград — в Кропивницкий.