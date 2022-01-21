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1 час назад

В Чехии пообещали поддержать возможные новые санкции против России

Одновременно с этим Прага выступает за открытые коммуникационные каналы с Москвой, заявил глава МИДа страны Ян Липавский.

В Чехии пообещали поддержать санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На пресс-конференции министр заявил, что Чехия собирается поддержать Украину, направив Киеву в качестве дара 152-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Ранее Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. В Москве подчёркивают, что такая позиция используется как предлог для размещения военной техники НАТО у российских границ.

В мире,НАТО,МИД,
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