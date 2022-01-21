В Чехии пообещали поддержать санкции против России

Ранее Россия неоднократно отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. В Москве подчёркивают, что такая позиция используется как предлог для размещения военной техники НАТО у российских границ.