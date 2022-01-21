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55 минут назад

Гутерриш предупредил об угрозе появления новых опасных штаммов коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса в мире, чтобы человечество не столкнулось с новыми, более опасными, штаммами. Об этом сообщает ТАСС.

Гутерриш предупредил об угрозе появления новых опасных штаммов коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду», - сказал Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей по приоритетам работы на 2022 год.

По словам генсека ООН, в прошлом году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставила цель вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года, но «мы пока не приблизились к этим целям».

Гутерриш отметил, что при сохраняющемся темпе вакцинации показатель в 70% будет достигнут к августу 204 года. За это время в мире могут появиться более опасные варианты коронавируса, предупредил он.

«Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины», - заключил генсек ООН.

21 января вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о стремительном распространении штамма «омикрон» в России. По ее словам, этот вариант вскоре станет доминирующим в стране. За последние сутки в РФ было зафиксировано рекордное число заражений COVID-19 за все время пандемии — 49 513. В Москве зарегистрировали 11 557 случаев заболевани

В мире,Антониу Гутерриш,Татьяна Голикова,ВОЗ,Генассамблея ООН,ООН,
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