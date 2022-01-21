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1 час назад

Создатель шоу «Жизнь с Луи» умер от рака

Умер американский комик и актер Луи Андерсон. Об этом сообщает издание TMZ.

Создатель шоу «Жизнь с Луи» умер от рака
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артист скончался в возрасте 68 лет. Он боролся с раком крови, а именно — диффузной большой B-клеточной лимфомой. Неизвестно, когда именно Андерсону поставили этот диагноз, однако незадолго до смерти из-за своего онкологического заболевания он был вынужден лечь в одну из больниц Лас-Вегаса.

За свою более чем 30-летнюю карьеру трехкратный обладатель премии «Эмми» Андерсон стал одним из самых известных комиков США. Он был создателем шоу «Жизнь с Луи», а также активно выступал и гастролировал почти до самой смерти.

Мультсериал «Жизнь с Луи» основан на воспоминаниях о детстве Андерсона с десятью братьями и сестрами. Шоу также подробно описывало трудное детство комика и рассказывало о травлей, с которой он сталкивался из-за лишнего веса. Проект был хитом на канале Fox Kids и выиграл две премии «Эмми».

Луи Андерсон также снимался в таких фильмах и сериалах, как «Поездка в Америку», «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Детектив Нэш Бриджес», «Детство Шелдона» и «Клиника».

В мире,Луи Андерсон,
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