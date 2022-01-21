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14 минут назад

В Молдавии возмутились требованием «Газпрома» погасить долги за газ

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в правительстве республики письмо «Газпрома» с предупреждением о прекращении поставок газа, в случае если страна не погасит долги, назвали «недружественным». Там отметили, что российская компания могла бы отсрочить выплату долгов на 10 дней или на месяц. Об этом премьер заявила в эфире телеканала «Журнал-ТВ».

«Неужели нельзя подождать?": требование «Газпрома» вызвало раздражение в Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Газпром» — большая, серьёзная компания, выплату этих $25 млн можно было отсрочить на 10 дней, на месяц. На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения. Мы воспринимаем это как недружественный жест, — сказала она.

Гаврилица напомнила, что в письме говорилось — если Молдавия не погасит долги до конца суток 20 января, то 21 числа в 09:00 поставки будут прекращены. Она не исключила повышения тарифов на газ в связи с тем, что его закупочная цена остается высокой, но заверила, что правительство выделит средства для компенсации гражданам.

В Молдавии ввели режим ЧП из-за газового кризиса

20 января парламент Молдавии по предложению правительства ввёл в стране на 60 дней режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица выступила с соответствующим предложением из-за риска прекращения поставок газа в республику.

В мире,Наталья Гаврилица,Газпром,
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