«Неужели нельзя подождать?": требование «Газпрома» вызвало раздражение в Молдавии

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в правительстве республики письмо «Газпрома» с предупреждением о прекращении поставок газа, в случае если страна не погасит долги, назвали «недружественным». Там отметили, что российская компания могла бы отсрочить выплату долгов на 10 дней или на месяц. Об этом премьер заявила в эфире телеканала «Журнал-ТВ».

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«Газпром» — большая, серьёзная компания, выплату этих $25 млн можно было отсрочить на 10 дней, на месяц. На наш взгляд, при минимальной готовности к сотрудничеству можно было найти коммерческие решения. Мы воспринимаем это как недружественный жест, — сказала она.

Гаврилица напомнила, что в письме говорилось — если Молдавия не погасит долги до конца суток 20 января, то 21 числа в 09:00 поставки будут прекращены. Она не исключила повышения тарифов на газ в связи с тем, что его закупочная цена остается высокой, но заверила, что правительство выделит средства для компенсации гражданам.