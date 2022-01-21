В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
28 минут назад

Гутерриш предупредил, что следующий штамм коронавируса может быть хуже омикрона

Существующие темпы глобальной вакцинации позволят приблизиться к коллективному иммунитету от коронавируса в Африке только в 2024 году, а это грозит появлением новых вариантов инфекции, которые могут оказаться страшнее омикрона. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей по приоритетам работы на 2022 год.

Гутерриш: следующий штамм коронавируса может быть хуже омикрона
Фото: ReutersReuters

"Омикрон стал еще одним предостережением. Следующий вариант может быть хуже. Прекращение распространения инфекции должно быть главным пунктом повестки дня повсюду, - сказал он. - В то же время вирус нельзя использовать как прикрытие для подрыва прав человека, сокращения гражданских свобод и свободы прессы".

Гутерриш подчеркнул важность продолжения кампании по глобальной вакцинации, темпы реализации которой пока отстают от поставленных целей.

"Наука ясно показала - вакцины работают и спасают жизни. В прошлом октябре Всемирная организация здравоохранения поставила задачу вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% - к середине этого года, - продолжил генеральный секретарь ООН. - Мы пока не приблизились к этим целям. Темпы вакцинации в странах с высокими доходами в семь раз выше, чем в странах Африки. Такими темпами показатель в 70% вакцинированных в Африке будет достигнут только к августу 2024 года".

Гутерриш при этом указал, что в мире производится уже 1,5 млрд доз вакцин от коронавируса ежемесячно.

"Но их распределение скандально неравномерно, а надо сделать так, чтобы вакцинация была всеобщей. Не вирус должен распространяться как лесной пожар, а вакцины", - добавил он.

"Нам надо делать больше, чтобы подготовить наш мир к следующей вспышке в соответствии с рекомендациями независимых экспертов по пандемии", - подытожил он.

В мире,Антониу Гутерриш,ВОЗ,Генассамблея ООН,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители