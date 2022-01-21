Гутерриш: следующий штамм коронавируса может быть хуже омикрона

"Наука ясно показала - вакцины работают и спасают жизни. В прошлом октябре Всемирная организация здравоохранения поставила задачу вакцинировать 40% населения планеты к концу 2021 года и 70% - к середине этого года, - продолжил генеральный секретарь ООН. - Мы пока не приблизились к этим целям. Темпы вакцинации в странах с высокими доходами в семь раз выше, чем в странах Африки. Такими темпами показатель в 70% вакцинированных в Африке будет достигнут только к августу 2024 года".