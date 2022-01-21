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28 минут назад

Лукашенко призвал «международных жуликов» заканчивать с пандемией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал особо не переживать людям, если у них выявили COVID-19, передает «Белта».

Лукашенко призвал «международных жуликов» заканчивать с пандемией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего», — сказал Лукашенко.

Он также предложил всем «международным жуликам» заканчивать с пандемией.

«Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также рассказал, как сам переболел штаммом «омикрон».

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По словам Лукашенко, при появлении первых симптомов болезни он не стал делать экспресс-тест, а пошел «бегать на лыжах» и «рубить дрова».

В мире,Александр Лукашенко,
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