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29 минут назад

Киев обвинил спецслужбы России в "минировании" украинских школ

СБУ обвинила Россию в «минировании» школ Украины. С начала года поступило около 300 угроз о взрывных устройствах в соцобъектах Украины, сообщает портал «Страна.ua».

Киев обвинил спецслужбы России в "минировании" школ
Фото: InstagramInstagram

В ведомстве считают, что российские спецслужбы используют псевдоминирование соцобъектов как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. В СБУ подсчитали, что с начала 2022 года было 300 таких сообщений, а за весь прошлый год — 1100.

Ранее сообщалось, что украинская полиция проверяет офис президента страны Владимира Зеленского после сообщения о минировании. Силовики не пускают людей на улицу Банковую в Киеве, где расположено здание офиса президента. При этом сотрудников офиса не эвакуируют. У здания дежурит скорая помощь.

В России также идет волна волна сообщений о минированиях школ. Сотни сообщений о минировании детских садов, школ и колледжей срывают занятия в российских городах с 12 января. Наплыв ложных заявлений начался с Екатеринбурга, а уже на следующий день распространился по ряду регионов России — в некоторых городах, например, в Ростове-на-Дону, число «заминированных» объектов за один день достигало полусотни. Бывшие правоохранители и правозащитник рассказали «Газете.Ru», кто стоит за массовыми «минированиями» последней недели, при чем тут информационная война и почему найти телефонных террористов не удается.

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