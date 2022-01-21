США задумались об эвакуации семей дипломатов из Украины

США обдумывают план эвакуации членов семей американских дипломатов из Украины на фоне эскалации обстановки в стране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.

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По данным агентства, план, который рассматривают в США, предполагает обязательное возвращение семей дипломатов домой. При этом сотрудники, занятые в неосновной деятельности диппредставительства, смогут вернуться в Америку добровольно.