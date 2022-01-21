Блинкен: Россия стоит перед выбором

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стоит перед выбором - путь дипломатии или конфликт, США и их союзники готовы к любому варианту, пишет РИА Новости.
"Это выбор, перед которым Россия стоит сейчас. Вы можете выбрать путь дипломатии, которой ведет к миру и безопасности. Или путь, которой приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению", - заявил Блинкен на пресс-конференции.
По его словам, США и их союзники и партнеры в Европе готовы к любому варианту.
Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров в пятницу провели третью по счету встречу, она состоялась в Женеве. Первая прошла в мае в Рейкьявике "на полях" министерской встречи Арктического совета. Вторая встреча состоялась в Стокгольме в декабре на полях министерского заседания ОБСЕ.