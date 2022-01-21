Блинкен: Россия стоит перед выбором

"Это выбор, перед которым Россия стоит сейчас. Вы можете выбрать путь дипломатии, которой ведет к миру и безопасности. Или путь, которой приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению", - заявил Блинкен на пресс-конференции.