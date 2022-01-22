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49 минут назад

В Германии отреагировали на сообщения об отказе Шольца встречаться с Байденом

Правительство Германии прокомментировало информацию о том, что федеральный канцлер страны Олаф Шольц отклонил предложение президента США Джо Байдена посетить Вашингтон для встречи в январе. Об этом пишет РИА Новости.

В Германии опровергли отказ Шольца встречаться с Байденом
Фото: ReutersReuters

По словам представителя немецкого кабмина, данные сообщения не соответствуют действительности. Он добавил, что подробности о сроках возможной встречи могут быть сообщены на пятничном брифинге для прессы.

О том, что Шольц не принял приглашение Байдена встретиться и обсудить украинский кризис, ранее сообщило издание Der Spiegel. По данным издания, стороны решили перенести мероприятие на более поздний срок.

В мире,Олаф Шольц,Джозеф Байден,РИА Новости,
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