Канцлер Австрии Нехаммер: "Северный поток-2" слишком мал для ужесточения санкций

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что "Северный поток — 2" не стоит рассматривать как угрозу. Об этом он сообщил Spiegel. "Мое мнение заключается в том, что трубопровод сам по себе, скорее, не нужно рассматривать как угрозу, особенно когда речь идет о надежности энергоснабжения в Европе", - сказал он. По его словам, газопровод "слишком мал для ужесточения санкционного режима" при эскалации конфликта на границе с Украиной. Ранее сообщалась, что Европейская комиссия (ЕК) намерена получить мнение Украины по сертификации "Северного потока — 2". Отмечается, что в таком случае стандартный двухмесячный срок рассмотрения сертификации проекта продлят еще на два месяца. До этого украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина будет вовлечена в процесс сертификации "Северного потока — 2" при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией. Строительство "Северного потока — 2" было завершено 10 сентября 2021 года. Для его запуска фирме Nord Stream 2 AG необходимо получить регистрацию.