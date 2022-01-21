США письменно предоставят озабоченности по безопасности

Соединенные Штаты намерены на следующей неделе представить в письменном виде свои ответы на предложения РФ о гарантиях безопасности. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

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"Я сказал ему (Лаврову), что после консультаций, которые мы проведем в ближайшие дни с союзниками и партнерами, мы рассчитываем, что на следующей неделе сможем более подробно и в письменном виде поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями. И после этого мы договорились о дальнейших обсуждениях", - отметил он.

Переговоры

Госсекретарь заявил, что его переговоры с Лавровым в пятницу в Женеве были откровенными.

"Сегодняшняя дискуссия с министром Лавровым была откровенной и субстантивной", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи.

Госсекретарь заявил, что они с Лавровым согласились с важностью продолжения дипломатической работы.

"Мы с министром иностранных дел Лавровым согласились с тем, что важно, чтобы дипломатический процесс продолжался", - сказал он.

США и Россия находятся на "ясном пути" к пониманию взаимных обеспокоенностей - Блинкен.

Блинкен подтвердил, что США представят в письменном виде свои озабоченности по вопросам безопасности на следующей неделе.

США и Россия планируют провести новую встречу после того, как Москва изучит письменные предложения Вашингтона по безопасности - Блинкен.

Возможность обсуждать взаимные обеспокоенности в сфере безопасности с РФ в некоторых областях существует - Блинкен.

Дальнейшие контакты с РФ пока планируются на уровне глав внешнеполитических ведомств - Блинкен.