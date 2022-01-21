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44 минуты назад

Лукашенко: «Нас невозможно победить»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союзное государство выстраивает свою безопасность, основываясь на необходимости защищать свои рубежи. Он также призвал Запад «не связываться» с Союзным государством, сообщает «БелТА».

Он отметил, что Белоруссия и Россия не хотят войны, поскольку помнят события Великой Отечественной войны и знают, что война — это «тяжело и плохо».

«С нами не надо связываться. Нас невозможно победить. И по духу мы люди такие, что невозможно победить, и по территории: от Бреста до Владивостока — уже многие пробовали, мы помним. Чем закончилось — понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем, у нас достаточно земли. Дай бог ее удержать и освоить. Вот наши цели. Но еще раз повторяю, если кто-то не вразумил: мало не покажется. Я не угрожаю, я просто предупреждаю: упаси вас господь!» — высказался белорусский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что если против Союзного государства начнут разворачивать армии или ставить на грань выживания различными санкциями, а также запугивать и угрожать, то Белоруссия и Россия «ломанут так, что мало не покажется».

Лукашенко рассказал, что в сложившейся непростой обстановке Россия и Белоруссия договорились провести совместные внеплановые мероприятия на западных рубежах Союзного государства, а на сегодняшний день в западном и южном регионе, «белорусском балконе», необходимо провести «солидные учения», поскольку у южной границы Союзного государства происходит наращивание военного контингента Украиной.

В мире,Видео,Александр Лукашенко,
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