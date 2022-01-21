В Белоруссии объяснили пьянство россиян

Белорусский блогер Максим Мирович попробовал найти ответ на вопрос "почему в нашей соседке-России люди так много пьют". Своими рассуждениями молодой человек поделился на персональной странице в Facebook.

По мнению блогера, несмотря на заявления о том, что в последнее время в России "стало меньше алкашей", действительность говорит об обратном.

Как утверждает Мирович, каждый день появляются сообщения из разных российских городов, в которых говорится, какие дикие вещи люди совершают под действием алкоголя.

"Я много думал над тем, почему люди в России так много бухают — и как мне кажется, я нашёл ответ на этот вопрос", - считает автор публикации.

Блогер считает, что у всех причин беспробудного пьянства в России - семейных, бытовых, личных - есть один ключевая причина

"По-моему мнению, такой причиной является безысходность", - пояснил Мирович.

Он отметил, что в его понимании это составное понятие, в которое входит целый комплекс внешних факторов, которые человек изменить не в состоянии. В числе основных, по его мнению, плохой климат, уничтоженная инфраструктура, вороватость чиновников, бедность, а также общее отсутствие жизненных перспектив.

При этом блогер подчеркнул, что, кроме климата, все остальные факторы полностью зависят от людей. В доказательство своих слов он привел фотографии заваленного мусором двора, детской площадки, на которой установлены лишь покрашенные автомобильные покрышки, а также дороги, на которой заасфальтированные фрагменты соседствуют с месивом из грязи и т.д. Мирович заявил, что, наблюдая подобный пейзаж из окна, рука сама тянется к стакану.