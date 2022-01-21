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39 минут назад

Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Россия сможет пережить возможное введение против неё новых санкций, в связи с этим он выступил с призывом сделать это «уже сейчас». Своим мнением украинский лидер поделился в интервью газете The Washington Post.

Зеленский потребовал немедленно ввести санкции против России
Фото: ТАССТАСС

Стоит вам ввести даже значительные санкции, они посмотрят на вас и скажут: «Послушайте, мы можем справиться с этим»… Я поддерживаю введение санкций сейчас, — сказал Зеленский.

Ранее американский конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс предложил проект нового пакета санкций против России с названием «Акт о привлечении к ответственности Путина». Он предлагает ограничительные меры против ряда российских представителей власти, силовых структур, бизнесменов, представителей СМИ и ряда экономических проектов.

В частности, предлагается ввести санкции в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главы ЦИК Эллы Памфиловой, руководителя администрации президента Антона Вайно, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Юрия Чайки.

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