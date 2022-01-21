Большая игра 2.0. Лондон объявил России войну

Великобритания уже несколько дней военно-транспортными самолетами своих ВВС отправляет вооружение на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, речь идет о сотнях тонн вооружений: всего было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонн груза — то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений.

Представитель МИД также добавила, что Москва призывает Запад «прекратить агрессивную антироссийскую информационную кампанию, содействовать милитаризации Украины, затягивая её в НАТО, а вместо этого направить усилия на побуждение киевского режима к выполнению Минских соглашений и других международных обязательств».

Ранее посольство России в Великобритании предупредило, что поставка оружия Украине лишь разожжет конфликт. О том, что поставки оружия Киеву и военные маневры западных стран приводят к росту напряженности, также заявляли в Кремле. Однако, похоже, это не возымело воздействия. И, возможно, оружием все не ограничится.

Ранее стало известно, что на Украину была направлена группа британских военных, речь может идти о группе из сотни человек, чьей задачей якобы является обучение украинских военнослужащих использованию поставленных комплексов NLAW.

Британские солдаты будут обучать украинских военных использованию систем оборонительного вооружения. Официальный представитель г-на Джонсона сказал: «Небольшая учебная группа военных развёрнута, чтобы помочь украинским вооруженным силам ознакомиться с оборонительными системами, которые мы предоставляем, и убедиться, что они смогут использовать их как можно скорее. Операция «Орбиталь», наше учебное развёртывание в Украине, обычно включает около 100 человек, — это количество будет колебаться в зависимости от типа проводимых тренировок».

«100 британских военнослужащих будут находиться в стране в течение короткого периода времени только для обучения и не будут вступать в боевые действия с российскими войсками», — сообщает британское издание «INews».

Чего же добивается Лондон?

Директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко считает, что Британия преследует свои геополитические цели, важную роль в процессе достижения которых играет Украина. По его словам, ключевой целью Лондона является использование противостояния между сверхдержавами (США, Россия и Китай) для усиления собственной позиции.

«…Вплоть до восстановления Британской империи. Вторая цель — создать в Европе ос Лондон — Анкара. Третья — использовать такие страны, как Украину для постоянного третирования России», — объяснил эксперт.

Серьезно? Прямо до восстановления империи? И сильно этому поможет отправка оружия на Украину?

— Всем понятно, что Североатлантический альянс накачивает оружием Украину против России, — отмечает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

— И тут могут быть два варианта: либо спровоцировать прямое военное столкновение Киева с Москвой, либо, если первый вариант не удастся, превратить Украину в огромный плацдарм нестабильности по образу и подобию того, что недавно коллективный Запад пытался сделать с Казахстаном.

Есть ещё один аспект накачки Украины вооружениями — сугубо меркантильный. Та же Великобритания — один из крупнейших их производителей в мире, и Лондону надо обеспечить своих оружейников заказами. А как это сделать? Очень просто: распродав странам наподобие Украины, содержимое арсеналов с истекающим сроком хранения, да ещё и за выделенные этим странам кредиты. Иными словами, западные поджигатели Украины намерены хорошо погреть руки над пламенем, в котором будут гореть те, кто поверил им в дни «евромайдана», а в результате оказался обречённым на заклание.

— Поставки оружия обеспечивают влияние, — уверен доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

— Если Великобритания поставляет оружие, то значит она участвует в украинских делах. А значит за счёт этого участия приобретает влияние и статус державы, вовлеченной в главный на сегодняшний день конфликт на европейском пространстве. Так что рассматривайте это как своего рода инвестицию.

«СП»: — Захарова считает, что это подготовка к провокации. Могут ли Британцы сыграть в ней первую скрипку или будут на подпевках?

— Нет. Великобритания не будет играть в этой провокации главную роль, как не будут играть и Соединённые Штаты. Если провокация будет, то главную роль организатора и исполнителя будут играть украинцы.

«СП»: — Тем не менее, ранее стало известно, что Британия приняла решение отправить небольшую часть своих военнослужащих на Украину. Речь идет, в первую очередь, о военных инструкторах, главная задача которых - обучить украинских военных обращению с противотанковыми комплексами NLAW. Этим все ограничится? Некоторые эксперты опасаются, что Британцы могут участвовать в боевых операциях. Неужели, Лондон готов рисковать своими людьми?

— Убежден, что Великобритания не будет участвовать в войне на Украине. Даже если эта война начнётся, британских солдат там не будет. Трупы британских солдат на украинском театре военных действий не будут поняты британским обществом.

«СП»: — Каковы вообще интересы Лондона на Украине? По мнению политолога Бондаренко, ключевой целью Лондона является использование противостоянием между сверхдержавами для усиления собственной позиции. Вторая цель — создать в Европе ось Лондон — Анкара. Третья — использовать такие страны, как Украину для постоянного третирования России». Согласны?

— Да. Великобритания пытается закрепиться как глобальный как региональный игрок, поскольку после «Брексита» её влияние на европейские дела резко ослабло.

«СП»: — А насколько, по-вашему, силенок хватит? Насколько долго и серьёзно она готова противостоять России не только на Украине, но и в Закавказье и Средней Азии? Потянет нынешняя Британия новую Большую игру?

— Одна не потянет. Но вот только Великобритании не действует одна. Она искренне надеется на американские ресурсы, на поддержку части американского истеблишмента, на поддержку глобальных глобалистских сил. У Британии другого выбора-то и нет. Она не видит себя как маленькая европейская держава. И не может существовать как маленькая европейская держава.

— Речь идёт не только об усилении Британии и попытках использовать для этого противостояние России, США и Китая, — уверен доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

— Это попытка любой ценой подорвать Россию, которую Британия открыто объявила врагом номер один. Кроме того, это попытка отвести внимание от собственно британских проблем. Таких, как скандал с премьером Джонсоном, скандалы в королевской семье, сепаратизм в Шотландии и возможное обострение в Северной Ирландии.

«СП»: — А как на счёт создания в Европе оси Лондон — Анкара? Так ли это, и какую роль может сыграть Украина?

— Это не совсем ось. Это попытка по старой памяти использовать Турцию против России — своего рода возвращение к политике 200-летней давности. Британия старается после выхода из ЕС заново найти своё место в мире, и потому возвращается к старым партнёрам. А Украина выступает как антироссийских таран, который поддерживают и турки (с оговорками), и англичане. Кроме того, у турок и англичан есть общие игры на Ближнем Востоке, но там у каждого свой интерес.

«СП»: — Также Лондон, по мнению Бондаренко, хочет использовать Украину для постоянного третирования России». Чем им не угодила Россия?

— Россия — главный враг англичан, они это записали официально в своей стратегии национальной безопасности. Она слишком большая, слишком самостоятельная, её интересы почти везде противоречат британским. Её ослабление уже стало навязчивой идеей в Британии. И почти вся её политика сегодня нацелена на это. Россия исходит из других ценностей, и это дополнительная причина давить на неё.

«СП»: — Существует версия, что США хотят больше сосредоточиться на Китае и оставляют «кураторство» над Европой Лондону. Так ли это? Потянет ли он это? Чай, не империя уже…

— Эта версия отчасти оправдана. США доверяют Британии, как никому другому, и в какой-то степени готовы дать англичанам свободу рук на российском направлении. Но опять же, действия американцев совпадают с устремлениями самих британцев. Они сами выбрали Россию ключевым направлением своей внешней политики, а на остальных готовы лишь «подыгрывать» США.

«СП»: — Мария Захарова заявила о завозе оружия на Украину самолетами. Есть предположение, что и людей Британия отправляет. Насколько глубоко они готовы втянуться в украинский кризис?

— Они готовы втянуться полностью, кроме отправки на Украину регулярной армии. К прямой войне с Россией пока не готовы, но к максимальному науськиванию Украины на Донбасс — да. Украинцев англичанам совсем не жалко. Они — расходный материал для ослабления и подрыва России. Само собой, Британия готова на предельное ужесточение санкций — кроме тех, которые проделают большую дыру в её собственной экономике.

«СП»: — Должны ли мы воспринимать Лондон как некий самостоятельный антироссийский центр и тратить ресурсы на противостояние с ним?