На Украине предрекли бегство Зеленского при войне с Россией

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива в своем Telegram-канале описал реакцию президента Украины Владимира Зеленского в случае начала войны с Россией.

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По его мнению, люди, которые находятся у власти и привели страну к «ситуации с угрозой начала войны» с РФ, покинут страну.

«Точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — заявил Кива.

Также он усомнился, что простые украинцы также вряд ли найдут стимулы для участия в боевых действиях.

«А за что отдать жизнь? За землю, которую уже продали? За историю, которую осквернили? За толпы нацистов, расплодившихся как саранча в Украине? За независимость? Так ее давным-давно нет», — отметил политик.