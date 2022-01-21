В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
1 час назад

Полицейские в США арестовали Эльзу из "Холодного сердца"

Полицейские в США арестовали "принцессу Эльзу" из "Холодного сердца", сообщает издание UPI. Эта акция была направлена на то, чтобы напомнить водителям о безопасном вождении на скользких дорогах. Сотрудники полиции из Южной Каролины разыграли сценку, в которой они арестовывают принцессу Эльзу, роль которой исполнила переодетая женщина.

В США арестовали Эльзу из «Холодного сердца»
Фото: Pickens Police Department/FacebookPickens Police Department/Facebook

"Ее сообщник, отвратительный снеговик, все еще на свободе. Он принес еще больше снега и льда. Помогите нам найти его", - обратились офицеры к людям.

Сама Эльза сопротивлялась аресту, требуя, чтобы ее отпустили. Но, несмотря на мольбы, полицейские были непреклонны. Позже в департаменте полиции рассказали, что сделали короткую пародию с целью обратить внимание водителей на гололед. Ранее полицейские арестовали мужчину, угнавшего автомобиль и не заметившего пассажира на заднем ряду.

Последние новости
В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители