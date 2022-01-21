В США арестовали Эльзу из «Холодного сердца»

Полицейские в США арестовали "принцессу Эльзу" из "Холодного сердца", сообщает издание UPI. Эта акция была направлена на то, чтобы напомнить водителям о безопасном вождении на скользких дорогах. Сотрудники полиции из Южной Каролины разыграли сценку, в которой они арестовывают принцессу Эльзу, роль которой исполнила переодетая женщина.