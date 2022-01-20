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26 минут назад

Нардеп Украины показал пустые полки в киевском супермаркете

Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко показал опустевшие полки в супермаркете Novus в Киеве. Фотографии он опубликовал в своем Telegram-канале.

Депутат показал пустые полки в киевском супермаркете
Фото: РИА НовостиРИА Новости
скриншот

«Novus на Левобережной в Киеве. Пустые полки с гречкой и сахаром, люди все раскупают. Похоже, вчерашнее обращение Зеленского никого не успокоило», — написал под снимками Гончаренко.

Пользователи приложения в комментариях подтвердили слова нардепа, заявив, что наблюдали подобную ситуацию в других городах и супермаркетах.

«В Бердянске тоже паника. Раскупают и создают в очередях такой водопад сплетен и слухов...», «Вчера в "Сильпо" такую же картину наблюдала», «Novus на бульваре Дружбы Народов», написали украинцы.

Журналисты «Страна.ua» решили лично убедиться в ситуации и отправились в киевские супермаркеты. По итогам рейда в Telegram-канале издания написали, что в большинстве магазинов все продукты были в наличие, а толп людей, спешащих их скупить, нет.

«Исключение — Novus. Сразу в нескольких магазинах этой сети в Киеве стоят пустые полки с сахаром и гречкой. Впрочем, по словам продавцов супермаркетов, частичное отсутствие этих товаров связано не с возросшим ажиотажем, а с перебоями в поставках. Обещали уже завтра полки заполнить», — подчеркнули в «Страна.ua».

В мире,Алексей Гончаренко,
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