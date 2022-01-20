Депутат показал пустые полки в киевском супермаркете

«Исключение — Novus. Сразу в нескольких магазинах этой сети в Киеве стоят пустые полки с сахаром и гречкой. Впрочем, по словам продавцов супермаркетов, частичное отсутствие этих товаров связано не с возросшим ажиотажем, а с перебоями в поставках. Обещали уже завтра полки заполнить», — подчеркнули в «Страна.ua».