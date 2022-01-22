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48 минут назад

Журналист CNN: США экстренно готовят эвакуацию граждан из Украины

Посольство США в Киеве готовит экстренную эвакуацию своих граждан из Украины. Об этом заявил корреспондент телеканала CNN Мэттью Чэнс.

CNN: США готовят экстренную эвакуацию граждан из Украины
Фото: ReutersReuters

«Посольство США в Киеве сегодня запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд второстепенных сотрудников и семей из посольства. США сообщили Украине, что „вероятно, начнут эвакуацию семей дипломатов уже на следующей неделе“», — написала Мэттью Чэнс в Twitter.

На Западе обеспокоены из-за возможного вторжения России на Украину. В США планируют ввести санкции в случае нападения. Президент Украины Владимир Зеленский призвал к срочному введению санкций в отношении Москвы. Не нужно ждать вторжения на Украину, сказал он. Россия никогда не угрожала Украине, высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Москва должна предпринять меры по деэскалации и решить проблему с Украиной, цитирует «Царьград» главу МИД Германии Анналену Бербок.

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