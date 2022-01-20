В США удивились хорошим отношениям России и Германии

Из-за «странной русофилии» Германии западные страны не могут полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины. Такое мнение выразил публицист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg.

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По его словам, Соединенные Штаты и других западных союзников давно «раздражает» немецкая политика «уклонения от ответственности», а также «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой.

«К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом», — пишет Клут.

Он полагает, что «мантрой» социал-демократов Германии: «Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо». К примеру, Берлин согласился построить газопровод «Северный поток — 2», от которого, по его мнению, немецкие власти должны отказаться.

«Немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимания на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них — украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии», — резюмирует публицист.

Ранее член партии Альтернатива для Германии Сергей Хенке заявил, что взаимное сближение России и Германии «неизбежно».

Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве признала заинтересованность в российском газе, хотя до этого позиция политика была более «идеологизированной» в отношении к России, она «хотела сделать из «Северного потока — 2» руину на дне Балтийского моря».