В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
1 час назад

В США удивились хорошим отношениям России и Германии

Из-за «странной русофилии» Германии западные страны не могут полагаться на Берлин в случае конфликта России и Украины. Такое мнение выразил публицист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg.

В США удивились хорошим отношениям России и Германии
Фото: ReutersReuters

По его словам, Соединенные Штаты и других западных союзников давно «раздражает» немецкая политика «уклонения от ответственности», а также «излишний пацифизм» в отношениях с Москвой.

«К этому фальшивому пацифизму примешивается странная разновидность русофилии, обычно сопровождаемая плохо замаскированным антиамериканизмом», — пишет Клут.

Он полагает, что «мантрой» социал-демократов Германии: «Говорите с русскими достаточно долго, и все будет хорошо». К примеру, Берлин согласился построить газопровод «Северный поток — 2», от которого, по его мнению, немецкие власти должны отказаться.

«Немцы идут на уступки лишь России и не обращают внимания на опасения других партнеров в Восточной Европе, у которых есть исторические травмы по отношению к немцам и русским. Среди них — украинцы и члены ЕС, такие как Польша и страны Балтии», — резюмирует публицист.

Ранее член партии Альтернатива для Германии Сергей Хенке заявил, что взаимное сближение России и Германии «неизбежно».

Немецкий политолог Александр Рар отмечал, что глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве признала заинтересованность в российском газе, хотя до этого позиция политика была более «идеологизированной» в отношении к России, она «хотела сделать из «Северного потока — 2» руину на дне Балтийского моря».

Последние новости
В мире,Анналена Бербок,Александр Рар,Сергей Лавров,МИД,ЕС,Bloomberg,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители