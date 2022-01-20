Блинкен: Путин не верит в суверенитет Украины

Президент России Владимир Путин не считает Украину «настоящим государством». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает канал In time Ukraine.

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«Он закладывает основы для вторжения, потому что не верит, что Украина – суверенное государство. Он говорил это прямо в 2008 году президенту [США Джорджу] Бушу. Он сказал: «Украина не настоящее государство», — сказал Блинкен.

12 июля прошлого года Владимир Путин опубликовал статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой назвал возникшую между ними стену большой бедой.

При этом на недавней встрече с президентом США Джо Байденом российский лидер подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи Москвы, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России.

В ответ на статью Путина бывший президент Украины Петр Порошенко написал материал, в котором заявил, что у его народа нет проблем с собственной идентичностью. По его словам, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации».